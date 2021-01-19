جبهة سياسية: الانتخابات ستؤجل للسنة المقبلة.. والبرلمان كان مناصرا للتعثر والتلكؤ !

2021/01/19 | 22:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رجحت جبهة الانقاذ والتنمية، بزعامة رئيس البرلمان الاسبق أسامة النجيفي، الثلاثاء، اجراء الانتخابات في السنة المقبلة، محملة البرلمان مسؤولية هذا التعثر.

وقال عضو الجبهة خالد الدبوني لـ NRT عربية، (19 كانون الثاني 2021)، إن "قرار التاجيل لم يكن مفاجئا وكان واضحا عدم جدية البرلمان في اتخاذ الاجراءات الضروية فيما يخص توفير المتطلبات الخاصة بالانتخابات بدءا من تحديد موعدها الى تاريخ السادس من حزيران المقبل".

وأضاف ان "الانتخابات ستؤجل مرة اخرى الى السنة المقبلة"، مستغربا من "بيانات المفوضية المتضاربة بشأن مواقفها من اجراء الانتخابات".

وتابع، ان "المفوضية في بادئ الامر اصدرت بيانا اكدت استعداها لاجراء الانتخابات، لكن سرعان ما قامت باصدار بيان اخر اقترحت فيه تاجيل العملية الى موعد اخر"، مبينا أن "هذا التضارب ليس الا دليلا على تعرض المفوضية لضغوطات احزاب السلطة".

واشار الى ان "احزاب السلطة لا ترغب باجراء انتخابات مبكرة لانه في حال اجرائها، سيتم حل البرلمان وهذا يعني خسارة الاحزاب لنفوذها وادواتها التي تساعدهم على اعادة تدوير الوجوه مرة ثانية في الانتخابات المقبلة".

وأكد الدبوي أن "الحكومة الحالية لا تتحمل هذه التلكؤات وقد ادت ما عليها في تحديد موعد اجراء الانتخابات"، محملا "البرلمان مسؤولية التلكؤ والاشكالات الراهنة".

وبين عضو جبهة الانقاذ والتنمية، أن "البرلمان كان عليه تنفيذ متطلبات مفوضية الانتخابات فيما يخص المحكمة الاتحادية واكمال نصابها وكذلك تخصيص الميزانية المالية للمفوضية، فضلا عن الامور اللوجستية الاخرى".

واختتم حديثه قائلا: "الكرة كانت في ملعب مجلس النواب وليس الحكومة".

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إنه لن يسمح بتاجيل الانتخابات مجددا، محذرا من تلاعب "الفاسدين" ومؤامراتهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الصدر في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية، (19 كانون الثاني 2021): "اذا بقيت الحياة..



فلن اسمح بتاجيل اخر للانتخابات وخلال هذه الفترة يجب على الجميع التحلي بالروح الوطنية والعمل على انجاحها واتمامها على اتم واجمل وجه والكف عن الصدامات والمهاترات".

وتابع، "يجب ان نكون على حذر شديد من تلاعب الفاسدين ومؤامراتهم سواء بما يخص قانون الانتخابات او التدخل بعمل المفوضية او غيرها مما يضر الشعب".

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