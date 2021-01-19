صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ189 المسجلة اليوم

2021/01/19 | 22:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 189 موزعة كالآتي:

أبو غريب ————–15

الإسكان—————-5

الاعلام—————-19

البياع——————5

التاجي—————-13

الحارثية—————-2

الحرية—————–11

الدورة—————–17

السيدية—————-5

الشالجية—————-1

الشرطة الخامسة———3

الشعلة—————–15

الصالحية—————-1

الطوبجي—————-1

العامرية—————-5

العطيفية —————-6

الغزالية—————–4

القادسية —————-6

الكاظمية—————-4

المحمودية————–12

المنصور —————–2

اليرموك—————–5

اليوسفية—————–1

جكوك——————-3

حي الجامعة————–2

حي الجهاد—————3

حي العامل—————13

حي الفرات—————2

سبع البور—————– 1

شارع حيفا—————-3

مجمع مطار بغداد———-1

سكنة جانب الرصافة——–1

محافظة بابل————–1

محافظة سليمانية———-1

الشفاء: 230

الوفيات: 2

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