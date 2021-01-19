توقعات الطقس في العراق .. ثلوج وموجة باردة بدرجات دون الصفر المئوي

2021/01/19 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بموجة باردة وغبار، تزامنا مع اقتراب منخفض جوي قطبي. وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه “النور نيوز”، إن “خرائط الطقس تشير إلى اقتراب منخفض جوي قطبي خلال يوم غد الأربعاء من أجواء البلاد، مع مزيد من الأمطار والثلوج”. وأضاف، أن “تحديثات هذه الليلة …

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