وزارة الصحة: الشركات التي ستُعتمد لاستيراد لقاح كورونا خاضعة للمعايير الدولية

2021/01/19 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة ، الثلاثاء، أن الشركات التي ستعتمد لاستيراد لقاح كورونا خاضعة للمعايير الدولية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للقناة الرسمية تابعه “النور نيوز” إن “الشركات التي ستعتمد عليها الوزارة شركات خاضعة للمعايير الدولية ومطابقة لأفضل المواصفات العالمية”، مشيرا إلى أن “اللقاح الأول الذي سيدخل العراق هو …

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