السفير العراقي لدى انقرة يودع منصبه بلقاء مع وزير الخارجية التركي

2021/01/19 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ودّع السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي منصبه، الثلاثاء، بلقاء مع وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو. وقال الجنابي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ودعت اليوم وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو بعد انتهاء مهمتي في هذا البلد الصديق، كان عملي هنا (تركيا) ممتعا ومنتجا، وبالتعاون مع المسؤولين الأتراك استطعنا …

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