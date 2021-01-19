محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع ضعف الدولار وآمال التحفيز

2021/01/19 | 22:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تداولات اليوم الثلاثاء، مع ضعف الدولار الأمريكي، وآمال المزيد من التحفيز المالي.

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