2021/01/19 | 22:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف عادل الركابي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن استعادة نحو 16 مليار دينار من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية.وقال عادل الركابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تمكنت من اكتشاف نحو 26 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل العراقية تستعيد 16 مليار دينار ممن يتقاضون رواتب مزدوجة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل العراقية تستعيد 16 مليار دينار ممن يتقاضون رواتب مزدوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).