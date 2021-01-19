مجموعة من الطلبة الايزيديين المقبولين في الجامعة الأمريكية – دهوك يناشدون الجهات المعنية

2021/01/19 | 22:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوک بعد ان تم قبولهم في الجامعة الأمريكية – دهوك في قسم التمريض، كانوا يأملون ان يتخرجوا من الجامعة وهم حاملين الشهادة لكن وجود بعض المشاكل يقتل امالهم شيئاً فشيئاً.يقول واحد من الطلبة اللذين تم قبلوهم في هذه الجامعة، رفض الكشف عن اسمه، “بعد أن تم قبولنا في الجامعة الأمريكية في …

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