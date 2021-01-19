إيطاليا تسجل 603 وفيات و10497 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/19 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الثلاثاء 306 وفيات بفيروس كورونا و10497 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت إيطاليا رصدت أمس الاثنين 377 حالة وفاة و8824 إصابة بـ”كوفيد-19″.

ومنذ بدء تفشي جائحة كورونا في فبراير الماضي، سجلت إيطاليا 83157 وفاة و2,4 مليون إصابة بالفيروس.



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