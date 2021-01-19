بايدن يجهش بالبكاء.. تعزيزات أمنية تسبق مراسم استلامه رئاسة أميركا

2021/01/19 | 23:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل إلى واشنطن 25 ألف عسكري من عناصر الحرس الوطني لضمان النظام العام أثناء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن غداً الأربعاء.

وأشار رئيس مكتب الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون، في حديث لقناة MSN التلفزيونية، تابعه "ناس"، إلى أن "الحرس تم نشرهم دعما لجهود الوكالات الفدرالية المعنية"، مؤكدا أنهم "مسلحون ومسعدون لأداء أي مهمة تناط بهم".

فيما كشفت سلطات المدينة أن "جميع عناصر شرطة المدينة ووحدات أمن المواصلات، سيشاركون في ضمان النظام العام في واشنطن، إضافة إلى نشر وحدات عسكرية معنية بالحماية من الإشعاع والأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وذلك من أجل التجاوب مع أي حادث استخدام محتمل لأسلحة الدمار الشامل".

ومن المقرر أن تقوم الخدمة السرية (وهي جهاز مسؤول عن أمن القيادة العليا والمباني الحكومية) بالإشراف العام على "عملية ضمان الأمن، التي سيشارك فيها أيضا عدد لم يفصح عنه من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وانهمرت الدموع من عيني الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في كلمته الأخيرة عشية حفل التنصيب، في خطاب مؤثر تطرق فيه لأمور إنسانية تخصه.

ووجه جو بايدن الشكر لمناصريه من مدينته ديلاوير، قبل الانتقال إلى واشنطن، ليبدأ بالبكاء، قائلا "أنها لحظات مؤثرة".

وبعد حديثه عن رحلته الطويلة، وذكرياته من ديلاوير، أكد بايدن أنه أراد أن تكتب عبارة "ديلاوير" على قلبه بعد وفاته.

وقال الرئيس المنتخب:"في عائلتنا، القيم التي نتشاركها، الشخصية التي نسعى جاهدين من أجلها ، الطريقة التي ننظر بها إلى العالم - كل هذا يأتي من البيت.



كل هذا يأتي من ولاية ديلاوير."

وفي نهاية الكلمة، أدمعت عينا بايدن عن استذكار ابنه الراحل بو بايدن، مشيرا إلى أنه كان يجب أن يكون اليوم هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة عوضا عنه.

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