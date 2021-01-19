مودعا مسقط رأسه.. بايدن يلقي خطابا عاطفيا قبل التوجه لواشنطن

2021/01/19 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطاب عميق وعاطفي في بعض الأحيان، ألقى الرئيس المنتخب جو بايدن وداعًا أخيرًا لمدينة ديلاوير مسقط رأسه الثلاثاء قبل مغادرته إلى العاصمة واشنطن التي ستحتضن الأربعاء مراسم تنصيبه، ونائبته كامالا هاريس.

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