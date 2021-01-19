المالية النيابية تكشف حجم انفاق الرئاسات الثلاث في الموازنة.. وتبشر الموظفين

2021/01/19 | 23:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقرر اللجنة المالية النابية احمد الصفار:

موازنة 2021 من اصعب الموازنات في العراق

الموازنة تنظم حياة شعب لمدة سنة كاملة وتحمل اهداف وتترك اهداف وتبنى على اسس سابقة

موازنة 2021 لم تبنى على اسس سابقة بسبب انعدام الحسابات الختامية

الموازنة لا تعبر عن وضع العراق المالي والاقتصادي وخلت من توفير فرص العمل ومعالجة الفقر وضغط الانفاق وتوزيع الثراوات بالعدالة

الازمات الاقتصادية مفتعلة واموال العراق تكفي لادارة اربع دول

لدينا نوعين من الدخل النقدي والحقيقي من سلع وخدمات

الاتفاق في عام 2020 قرابة 70 ترليون دينار

المالية النيابية بصدد احداث تغيير كبير في الموازنة والاستضافات مستمرة

التعديلات تركز على تدقيق في كل وحدات الانفاق والتخصيص هل يناسب العمل في الوحدة الانفاقية سواء للوزارة او في مؤسسة اخرى

مشروع الموازنة ينطوي على مخالفات قانونية منها ان لا يتجاوز نسبة العجز 3% من الانتاج المحلي وهي قد تجاوزت 22%

خلاف بغداد واربيل قديم والملف النفطي شائك بالكامل

وزارة النفط وسومو رفضت استلام الملف النفطي لاقليم كردستان بشكل كامل

هناك مواد عالقة واخرى تحتاج الى المزيد من الاستضافات واللقاءات

321 موظف سيزيدون في الموازنة القادمة

الموازنة قد تتضمن الترفيعات والعلاوات

انتاجية الموظف 17 دقيقة يوميا

475 مليار دينار اجمالي انفاق مجلس الوزراء

60 مليار دينار اجمالي انفاق رئاسة الجمهورية

255 مليار دينار اجمالي انفاق مجلس النواب

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