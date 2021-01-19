2021/01/19 | 23:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عدد كبير من النازحين الايزيديين، قلقهم من القرار الحكومي الذي ينص على التصويت في مناطق سكناهم الأصلية حصراً.

وبحسب مديرية الهجرة والمهجرين وإستجابة الأزمات في محافظة دهوك: لايزال هناك أكثر من 435 ألف شخص من نازحي شنكال يسكنون داخل المخيمات وخارجها بمحافظة دهوك.

نجم عبد مدير مفوضية الانتخابات في شنكال قال لـPUKmedia، العمل مستمر عبر الفرق الجوالة في المخيمات وذلك لتحديث المعلومات وإصدار بطاقات الناخب البايومترية.

واضاف: ان قرار عدم السماح للنازحين التصويت في المخيمات سيؤثر سلبياً وبشكل كبير على العملية الانتخابية في شنكال.

وطالب النازحين الايزيديين، الجهات الحكومية بإلغاء او تعديل قرار تصويت الناخبين في مناطق سكناهم الأصلية حصراً، مؤكدين ان ذلك سيؤثر على نسبة مشاركتهم في الانتخابات.

PUKmedia ليث حسين

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نازحون ايزيديون يدعون الى تعديل أو الغاء قرار حكومي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نازحون ايزيديون يدعون الى تعديل أو الغاء قرار حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).