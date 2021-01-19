بالدموع.. بايدن يودع ولايته قبل انتقاله الى واشنطن

2021/01/19 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أثناء توديعه ولايته ديلاوير، استعدادا للانتقال إلى العاصمة واشنطن.جاء هذا أثناء توجيه الرئيس المنتخب رسالة شكر قبل انتقاله من ولاية ديلاوير إلى واشنطن، تمهيدا لتسلم السلطة في البيت الأبيض.وفي كلمته التي بدا فيها الرئيس الأمريكي متأثرا قال "أنا فخور بكوني رئيسكم".وأشار بايدن إلى أن زوجته طلبت منه ألا يكون عاطفيا في خطابه، إلا أنه لم يستطع التحكم في دموعه.يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات في الولايات المتحدة على قدم وساق من أجل حفل تنصيب الرئيس المنتخب يوم غد الأربعاء.وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الاتحادي يساعد الجيش الأمريكي في إجراء تدقيق في أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني يتم نشرهم للمساعدة في حماية مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بسبب مخاوف أمنية./انتهى9

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