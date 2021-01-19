الزراعة تعلن السيطرة التامة على بؤرة انفلونزا الطيور في سامراء

2021/01/19 | 23:13 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، السيطرة التامة على البؤرة المحدودة من مرض انفلونزا الطيور في سامراء، مع الاستمرار بحجر منطقة الاصابة لمدة 21 يوما.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (19 كانون الثاني 2021)، انه "ومن خلال دائرة البيطرة تمكنت ملاكاتها البيطرية من السيطرة التامة والقضاء على البؤرة المحدودة من مرض انفلونزا الطيور (H5N8) التي ظهرت في حقلين للدجاج البياض تابعين للقطاع الخاص في سامراء بمحافظة صلاح الدين" .

وأضاف البيان، انه "تم التعامل مع الحالة وعلى الفور بتطبيق الخطة الوطنية لمرض انفلونزا الطيور (خطة الاحتواء قصيرة الامد) التي اعدت في دائرة البيطرة حسب قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013".

وتابع، ان "جهود الملاكات البيطرية ومساعديهم تكللت بالنجاح حيث تمت الاستجابة والسيطرة على بؤرة مرض انفلونزا الطيور في قضاء سامراء واحتوائها بشكل كامل وحسب الخطة الوطنية للمرض (قصيرة الامد)، و قد تم اتلاف الدواجن الموجودة في الحقول المصابة بشكل كامل وتعقيم المكان وحسب التوجيهات مع الاستمرار بحجر منطقة الاصابة لمدة 21 يوما، وان الفرق البيطرية ستستمر بالتحري عن مرض انفلونزا الطيور في كل قواطع العمل في المحافظة".

يذكر انه في (15 كانون الثاني 2021) أعلن محافظ صلاح الدين، عمار جبر الجبوري، إصابة 60 الف من الدجاج بانفلونزا الطيور في سامراء، داعيا أصحاب الدواجن والمواطنين في سامراء الى اتخاذ اعلى درجات الحذر بمواجهة الفيروس.

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