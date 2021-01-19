العقابي: عقارات الدولة يمكن أن ترفد الموازنة بـ 10 تريليونات دينار

2021/01/19 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، أن استثمار عقارات الدولة يمكن أن يرفد الموازنة بـ 10 تريليونات دينار في السنة، فيما أشار إلى أن الفساد بات يهدد مستقبل المواطن العراقي.

وقال العقابي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "منظومة الفساد الكبرى تحظى بالشرعية وتمسك بعنق المؤسسات"، مؤكدا أن "الفساد بات يهدد مستقبل المواطن العراقي".

وأضاف، أن "من بيده السلطة يتحمل الجزء الأكبر من الفساد"، منوها بأن "هناك من ينهب مقدرات الدولة لصالح توظيفها سياسيا".

وأشار إلى أن مكاتب المفتشين رقابة حديثة تتزامن مع العمل، وإلغاؤها يعد إعداما للرقابة الإدارية، مؤكدا أنه يفترض أن يحل مكتب المدعي العام محل مكاتب المفتشين في كل وزارة.

وأوضح، أن هناك 3 آلاف موظف في ديوان الرقابة المالية وهذا العدد غير كاف للرقابة في جميع مفاصل الدولة، لافتا إلى أن "ديوان الوقف الشيعي استثمر تريليونا و240 مليار دينار في إنشاء أحد المولات، وهذا المبلغ يكفي لبناء 1200 مدرسة في عموم البلاد".

ولفت إلى أن هناك فسادا كبيرا في عقارات الدولة داخل المنطقة الخضراء، مبينا أن هناك 600 ألف عقار تابع للدولة في عموم البلاد.

وبين العقابي، أن استثمار عقارات الدولة يمكن أن يرفد الموازنة بـ 10 تريليونات دينار في السنة.

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