الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب تنعى المؤرخ العراقي عبد الرحمن الحجي

2021/01/19 | 23:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نعت الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب المؤرخ العراقي الكبير الدكتور عبد الرحمن علي الحجي”.وقالت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،” بمزيد من الحزن والاسى تنعى الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب المؤرخ العراقي الكبير الدكتور عبد الرحمن علي الحجي استاذ تارخ الادب الاندلسي الذي انتقل صباح اليوم الثلاثاء 19/ 1/ …

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