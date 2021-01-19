كوادر مدينة الطب تنقذ حياة طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات ابتلع مسماراً

2021/01/19 | 23:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أنقذت كوادر مدينة الطب، الثلاثاء، حياة طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات ابتلع مسماراً. وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الكوادر الطبية تمكنت من إنقاذ حياة طفل ابتلع جسماً غريباً، حيث تمكن كادر طبي في مستشفى الجهاز الهضمي بدائرة مدينة الطب من استخراج جسم غريب (مسمار) من …

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