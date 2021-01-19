2021/01/19 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّف في هذا الفيديو على البيت الأبيض عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض.. مركز القرار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض.. مركز القرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).