ترامب يحث الأميركيين على ’الصلاة’ من أجل نجاح إدارة بايدن

2021/01/19 | 23:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، الأميركيين، على "الصلاة" من أجل نجاح إدارة المرشح الفائز في الانتخابات الأميركية جو بايدن.

وقال ترامب في خطاب تابعه "ناس"، (19 كانون الثاني 2021)، "أنا الرئيس الأميركي الأول منذ عقود الذي لم يخض حروبا جديدة".

وتابع، "وحدت العالم للوقوف بوجه الصين كما لم يحدث من قبل".

وأضاف، "أدعوا الأميركيين إلى الصلاة من أجل نجاح إدارة جو بايدن".

وبين، "لقد شعر جميع الأميركيين بالرعب من الهجوم على مبنى الكونغرس"، مبينا أن "العنف السياسي هو هجوم على كل ما نعتز به كأمريكيين ولا يمكن التسامح معها أبدا".

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