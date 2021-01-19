2021/01/19 | 23:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت الجبهة التركمانية العراقية، الثلاثاء، بياناً بشأن تمديد الانتخابات المبكرة الى العاشر من تشرين الاول المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة التركمانية تصدر بياناً بشأن موعد الانتخابات الجديد.. وتحذر المفوضية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة التركمانية تصدر بياناً بشأن موعد الانتخابات الجديد.. وتحذر المفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).