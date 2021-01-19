العراق على موعد غدا مع منخفض قطبي وأمطار بعدة مناطق

2021/01/19 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

توقع المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي، الثلاثاء، أن يتأثر العراق بموجة باردة وغبار مع انخفاض في درجات الحرارة، تزامنا مع اقتراب منخفض جوي قطبي.



وقال الكبيسي في منشور له على الفيسبوك، إن "خرائط الطقس تشير إلى اقتراب منخفض جوي قطبي خلال يوم غد الأربعاء من أجواء البلاد، مع مزيد من الأمطار والثلوج".



وأضاف، أن "تحديثات هذه الليلة تشير إلى استمرار فرص الأمطار على المناطق الشمالية الموصل، دهوك، أربيل، السليمانية، وكركوك، حيث ستكون متوسطة ولا يستبعد غزارة في الأمطار على بعض المناطق هناك، ويصاحب ذلك تساقط الثلوج بشكل كثيف على بعض المناطق من شمال دهوك، وأربيل، وبشكل أقل في شرق السليمانية، وربما تشمل أيضا المناطق المنخفضة من تلك المناطق".



وتابع، أن "خرائط الطقس تشير أيضاً إلى توفر فرص أمطار على اجزاء من الرمادي (جهة الرطبة) صباح الغد، لتتحسن بعد الظهر على باقي مناطق الرمادي وتشمل فرص الأمطار مناطق وسط البلاد بعد ظهر الغد ومنها العاصمة بغداد، كربلاء، صلاح الدين، وخلال مساء الغد تشمل ديالى، والكوت، والفرصة ضعيفة على باقي مناطق المحافظات الوسطى والجنوبية".



وقال، إن "نسبة تساقط الثلوج ستكون ضعيفة في مناطق وسط البلاد لكن من المحتمل حدوث أمطار متجمدة على بعض المناطق من صلاح الدين، وشمال ديالى، وربما غرب الرمادي، بسبب دخول الموجة الباردة والانخفاض الكبير في الحرارة، وتبقى الفرصة متغيرة".



واشار الكبيسي الى ان "سرعة الرياح مع ساعات ظهر غد الأربعاء تبدأ الكتلة الهوائية شديدة البرودة المصاحبة للمنخفض الجوي بالدخول على أجواء البلاد من جهة غرب الرمادي، وبسبب الفوارق الحرارية من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية بشكل كبير، لتتشكل على إثرها موجة غبار تنطلق من تلك المناطق باتجاه مناطق وسط وجنوب البلاد، ويشمل نشاط الرياح الشمالية الغربية معظم المناطق الوسطى والجنوبية خلال عصر ومساء الغد والتي محتمل تصل هباتها إلى 52 كلم في الساعة فيها".



وبين، أن "درجات الحرارة ستسجل انخفاضا كبيرا اعتباراً من يوم غد، ويزداد الانخفاض يوم الخميس والجمعة والسبت،و قد تصل إلى أقل من الصفر المئوي بعدة درجات في مناطق الشمال والمنطقة الغربية ومناطق جنوب غرب البلاد قرب الحدود مع السعودية، والحذر من تشكل الصقيع في مناطق واسعة من تلك المناطق عند الفجر والصباح الباكر".

واوضح أن "مناطق وسط وجنوب البلاد متوقع أن تشهد درجات حرارة بحدود درجتين في المساء خلال الفترة المذكورة، وصفر مئوي في المناطق الصحراوية عند الفجر والصباح الباكر، وتستمر الموجة الباردة حتى يوم الأحد".





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