توزيع كهرباء ميسان ينجز اعمال ربط المشتركين بالشبكة في منطقة المحمودية بالعمارة

2021/01/19 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العماره / اعلن فرع توزيع كهرباء ميسان ، احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، انجاز اعمال ربط المشتركين بالشبكة الكهربائية في منطقة المحمودية وسط مدينة العمارة .وذكر مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين يسر :" ان انجاز اعمال الربط تمت بمدة ( ١٠ ) ايام ،وان الاعمال نفذتها ملاكات مركز صيانة و جباية العمارة الاول " . واضاف:" ان اعمال الربط جاءت بعد الانتهاء من مشروع تأهيل الشبكة الكهربائية ،ضمن خطة مشاريع تنمية الاقاليم التي اقرتها الحكومة المحلية في ميسان ، لالغاء الشبكة القديمة واستحداث شبكة جديدة "./ انتهى

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