المالية النيابية تستغرب من طلبات حكومية بزيادة تخصيصاتها في الموازنة

2021/01/19 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع اليوم

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منذ 24 دقیقة

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أبدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، استغرابها من جهات حكومية تطالب بزيادة تخصيصاتها في الموازنة، مؤكدة انها ماضية بتخفيض سقف الموازنة من أجل تقليل نسبة العجز.

وقالت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، في بيان اليوم، (19 كانون الثاني 2021)، ان "بعض الجهات التنفيذية قدمت طلبات عدة والتي ستؤدي في حالة ادراجها في الموازنة إلى ارتفاع سقف الإنفاق وبنسبة كبيرة".

وأضافت التميمي، أنه "وبالرغم من تعرض لجنتها لضغوطات كبيرة من جهات متعددة لزيادة تخصيصاتها إلا إن اللجنة المالية ماضية بتخفيض سقف الموازنة من أجل تقليل نسبة العجز وليس العكس".

وتابعت، انها "تستغرب من هذه المطالبات، اذ أن الجهات المطالبة بالزيادة (الحكومة) هي ذاتها الجهة التي قامت بالتصويت على الموازنة في مجلس الوزراء".

وأشارت التميمي، إلى "استمرار اللجنة المالية باستضافة عدد من الوزارات يوميا لمناقشة موازناتهم التفصيلية لتحديد الفقرات التي فيها مبالغة في التخصصات تمهيدا لتخفيضها".

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