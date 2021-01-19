العقود الآجلة للغاز الطبيعي تتراجع 7% لأدنى مستوى بـ3 أسابيع

2021/01/19 | 23:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سعر الغاز الطبيعي بنحو 7 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع.

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