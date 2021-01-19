الصحة العراقية: الشركات المستوردة للقاح كورونا خاضعة للمعايير الدولية

2021/01/19 | 23:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة العراقية، أن الشركات التي ستعتمد لاستيراد لقاح كورونا خاضعة للمعايير الدولية.وقال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة، لقناة العراقية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن الشركات التي ستعتمد عليها الوزارة شركات خاضعة للمعايير …

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