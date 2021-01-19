2021/01/20 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يحدث في يوم تنصيب الرئيس الأميركي؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ماذا يحدث في يوم تنصيب الرئيس الأميركي؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ماذا يحدث في يوم تنصيب الرئيس الأميركي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).