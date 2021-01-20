2021/01/20 | 00:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت وزارة العدل الأمريكية عن إلقاء القبض على جندي في الجيش، على خلفية محاولته مساعدة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على جندي امريكي حاول مساعدة داعش في نصب كمين لعسكريين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على جندي امريكي حاول مساعدة داعش في نصب كمين لعسكريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).