2021/01/20 | 00:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة، الثلاثاء، احباط عملية تهريب ٧٢٦ رأس غنم في كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحابط عملية تهريب ٧٢٦ رأس غنم في كركوك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحابط عملية تهريب ٧٢٦ رأس غنم في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).