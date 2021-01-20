الصحة: اللقاح الأول الذي سيدخل العراق من إنتاج

2021/01/20 | 00:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إننا سنتعاقد مع أكثر من شركة لتوفير لقاح كورونا (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة، أن الشركات التي ستعتمد لاستيراد لقاح كورونا خاضعة للمعايير الدولية، لافتًا إلى أن اللقاح الأول الذي سيدخل العراق هو من إنتاج شركة "فايزر".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للقناة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الشركات التي ستعتمد عليها الوزارة شركات خاضعة للمعايير الدولية ومطابقة لأفضل المواصفات العالمية"، مشيرًا إلى أن "اللقاح الأول الذي سيدخل العراق هو من إنتاج شركة فايزر وستكون هنالك تعاقدات أخرى مع الشركة ذاتها ومع غيرها بهدف توريد اللقاح من أكثر من مصدر".

وأضاف أن "وزارة الصحة اتخذت في الشهر الماضي عدة إجراءات لمنع السلالة الجديدة من الدخول إلى العراق وإلى الآن لا توجد أية إصابة بها".

وأشار إلى أنه "خلال الأيام المقبلة سيكون هنالك تحديث لعدد من المختبرات الرئيسة في العراق منها مختبر الصحة العامة والمختبرات التعليمية في مدينة الطب".

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