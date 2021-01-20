2021/01/20 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانياً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري.



وجاء في وثيقة صادر من مكتب رئيس الوزراء إنه "أمر القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانياً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 لغرض وضع آلية متكاملة رضينة بشأن موضوع الرتب العسكرية منعا للترهل".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لمنع الترهل بالرتب العسكرية".. الكاظمي يوجه بإيقاف العمل بمادة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لمنع الترهل بالرتب العسكرية".. الكاظمي يوجه بإيقاف العمل بمادة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).