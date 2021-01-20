ظريف يرحب بدعوة قطر للحوار بين دول الخليج وايران

2021/01/20 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، بدعوة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى حوار شامل بين دول الخليج وطهران.وقال ظريف في تغريدة على تويتر :" إيران ترحب بدعوة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى حوار شامل في منطقتنا".واضاف قائلا:" كما أكدنا دائما، الحل للتحديات التي تواجهنا يكمن في التعاون لتشكيل منطقة قوية بشكل مشترك، يسود فيها السلام والاستقرار والازدهار والتحرر من الهيمنة العالمية والاقليمية"وكان وزير خارجية قطر دعا الدول الخليجية إلى إجراء محادثات مع إيران، في مقابلة لتلفزيون بلومبرغ تم بثها اليوم الثلاثاء./انتهى9

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