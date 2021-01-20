الاتحاد الاوروبي: الاتفاق النووي الايراني عند

2021/01/20 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان الاتفاق النووي الايراني يقف عند "منعطف حرج ".وكتب بوريل في رسالة الى وزراء خارجية اوروبيين: "رأينا تطورات مقلقة جدا في ما يتعلق بالجانب النووي (في ايران) وكذلك جولات جديدة من العقوبات الاميركية".واضاف: "هذا الامر يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة التحرك الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع ايران) واعادة ايران لتطبيق التزاماتها كاملة في الخطة"./انتهى9

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