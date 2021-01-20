توقعات الطقس.. أمطار وثلوج وموجة برودة تجتاح مدن البلاد

2021/01/20 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

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منذ 16 دقیقة

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تشير توقعات احوال الطقس، الثلاثاء، إلى تعرض مناطق من مدن البلاد لهطول ثلجي وأمطار، وموجة برودة ستجتاح المناطق تدريجيا مصاحبة لرياح شمالية غربية تستمر لغاية الاثنين المقبل.

وقال صادق عطية في تدوينة اليوم، (19 كانون الثاني 2021)، ان "صور الاقمار الصناعية المتحركة الليلة للسحب الملتقطة، تظهر سحبا منخفضة تغطي اجواء عموم مدن شمال البلاد مع تواجد سحب متفرقة متوسطة الارتفاع وعالية في بعض مناطق الجنوب والفرات الاوسط".

وأضاف عطية، ان "توقعات فرص الامطار تشير الى استمرار الهطول الخفيف الى معتدل الشدة هذه الليلة في مدن نينوى ودهوك واربيل والسليمانية وشمال صلاح الدين.



مع استمرار فرص هطول الثلوج الليلة على مرتفعات السليمانية وايضا شمال اربيل ومناطق واسعة من دهوك".

وتابع، انه في "نهار وليل يوم غد الاربعاء، تستمر فرص الامطار في المدن اعلاه مع شمول كركوك وديالى بالهطول ثم خلال المساء تشمل ايضا مناطق متفرقة من الانبار ومناطق من العاصمة بغداد وواسط وكربلاء وغرب بابل والديوانية والنجف وباديتها".

وأورد المتنبئ الجوي "ملاحظة حول الهطول الثلجي" ذكر فيها ان "مؤشرات لهطول ثلجي خفيف لفترة قصيرة شمال غرب الانبار من جهة عكاشات والحدود مع سوريا مساء يوم الاربعاء".

وأوضح، "توقعات بهطول ثلجي خفيف يشمل مركز مدن السليمانية وكركوك واربيل خلال ليل الاربعاء وصباح الخميس" .

وبين، ان "الحالة الجوية تنتهي في نينوى وصلاح الدين يوم الاربعاء مساء، ثم تلحقها دهوك فجر الخميس مع استمرار فرص هطول ثلجي على مرتفعاتها .وتستمر الحالة في اربيل ودهوك والسليمانية لغاية مساء الخميس".

وحذر عطية، "من كثافة سمك الثلوج خصوصا على المرتفعات"، مشيرا إلى ان "المدن التي لم تذكر لاتوجد فيها توقعات لهطول الامطار" .

وعن حركة الرياح، قال عطية، انه "اعتبارا من ساعات ظهر يوم الاربعاء تهب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، شديدة البرودة، على الانبار ونينوى تسبب انخفاضا واضحا في درجات الحرارة" .

وأكمل "ثم يشمل هذا التحول والانخفاض باقي مدن البلاد تدريجيا لتستقر على الاتجاه الشمالي الغربي خلال ساعات الليل، وتكون نشطة في بعض المناطق من غرب البلاد، اضافة الى جنوبها خصوصا مدينتي البصرة وميسان، ويوم الخميس تستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي وتكون سرعتها خفيفة الى معتدلة" .

أما درجات الحرارة فقال عطية "انخفاض اولي بدرجات الحرارة يبدأ نهار ومساء يوم غد الاربعاء مصاحب لهبوب الرياح الشمالية الغربية، اما يومي الخميس والجمعة فتتعمق موجة البرودة ويزداد الشعور بانخفاض الحرارة في كافة المدن ومتوقع ان تسجل درجات الحرارة فجر يوم الجمعة في:

العاصمة بغداد (-1م)

السليمانية (-4م)

اربيل (-2 م)

الموصل (صفر)

البصرة (3 م)

ومتوقع ان تستمر موجة البرودة لغاية يوم الاثنين".

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