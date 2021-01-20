الكاظمي يأمر بوضع آلية رصينة بشأن موضوع الرتب العسكرية

2021/01/20 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بوضع آلية رصينة بشأن موضوع الرتب العسكرية.

وذكرت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منها، ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر إيقاف العمل باحكام المادة (16/ ثانيا) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، لغرض وضع آلية متكاملة رصينة بشأن موضوع الرتب العسكرية منعا للترهل.

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