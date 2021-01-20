في خطاب الوداع.. ترامب يتمنى نجاح إدارة بايدن

2021/01/20 | 00:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمنياته لنجاح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، في بادرة نادرة على حسن النية تجاه خليفته.

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