صلاة مشتركة للديمقراطيين والجمهوريين في الكاتدرائية تسبق تنصيب بايدن

2021/01/20 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬باريس‭ -‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬زعماء‭ ‬الكونغرس‭ ‬الجمهوريين‭ ‬والديموقراطيين‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬صلاة‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬قبل‭ ‬حفل‭ ‬تنصيبه،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬بايدن‭.‬ ووافق‭ ‬زعيم‭ ‬الجمهوريين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬ميتش‭ ‬ماكونيل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حتى‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أحد‭ ‬أقرب‭ ‬حلفاء‭ ‬ترامب،‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ […]

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