رقم قياسي للوفيات في بريطانيا وطموح أوربي لتلقيح 70% من السكان مع الصيف

2021/01/20 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬بروكسل‭ ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬صعود‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات،‭ ‬احصت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬1610‭ ‬وفيات‭ ‬إضافية‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تفشي‭ ‬الوباء‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بوفاة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬91‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬دائرة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭.‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬المؤكدة‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ […]

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