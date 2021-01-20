تقرير مصور لنافالني يتهم بوتين بامتلاك مجمع فخم والكرملين ينفي

2021/01/20 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬ هل‭ ‬يمتلك‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬قصوراً؟‭ ‬سؤال‭ ‬حرك‭ ‬المياه‭ ‬الراكدة‭ ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬المعارض‭ ‬الروسي‭ ‬أليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬توقيفه،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬يُظهر‭ ‬بحسب‭ ‬زعمه،‭ ‬فساد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬وأوساطه‭ ‬و‭.‬شنّ‭ ‬نافالني،‭ ‬الذي‭ ‬اعتُقل‭ ‬إثر‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬الأحد،‭ ‬هجوماً‭ ‬مضاداً‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عبر‭ ‬نشره‭ ‬تحقيقاً‭ ‬يتهم‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬بامتلاكه‭ ‬مجمعاً‭ ‬فاخراً‭ […]

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