بالوثيقة.. الكاظمي يأمر بايقاف احكام المادة (16/ثانياً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري

2021/01/20 | 00:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امراً بايقاف العمل في احكام المادة (16/ثانياً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري منعاً للترهل.

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