طهران ترحب بدعوة قطر للحوار بين دول الخليج وايران

2021/01/20 | 00:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ رحبت طهران بدعوة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الى حوار شامل بين دول الخليج وطهران.وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر :" ايران ترحب بدعوة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى حوار شامل في منطقتنا".واضاف قائلا:" كما أكدنا دائما، الحل للتحديات التي تواجهنا يكمن في التعاون لتشكيل منطقة قوية بشكل مشترك، يسود فيها السلام والاستقرار والازدهار والتحرر من الهيمنة العالمية والاقليمية"وكان وزير خارجية قطر دعا الدول الخليجية إلى إجراء محادثات مع إيران، في مقابلة لتلفزيون بلومبرغ تم بثها اليوم الثلاثاء./انتهى9

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