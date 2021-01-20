2021/01/20 | 00:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: تجاوزت أرباح "نتفليكس" تقديرات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي، مع تجاوز إجمالي عدد المشتركين 200 مليون مشترك لأول مرة.

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