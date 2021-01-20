2021/01/20 | 00:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكر النائب حسين العقابي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن استثمار عقارات الدولة يمكن أن يرفد الموازنة بقيمة 10 تريليونات دينار سنوياً.وحذر النائب حسين العقابي، في تصريحات ببرنامج "العاشرة" على قناة العراقية الإخبارية، اليوم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني عراقي: عقارات الدولة يمكن أن ترفد الموازنة بـ 10 تريليونات دينار سنويا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني عراقي: عقارات الدولة يمكن أن ترفد الموازنة بـ 10 تريليونات دينار سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).