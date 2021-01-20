2021/01/20 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغيير‭ ‬وشيك‭ ‬لجواز‭ ‬السفر‭ ‬العراقي بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال حددت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬أول‭ ‬المقبل‭ ‬موعدا‭ ‬جديدا‭ ‬للانتخابات‭ ‬المبكرة‭.‬ وقال‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حدد‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬أول‭ ‬المقبل‭ ‬موعدا‭ ‬للانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬حزيران‮»‬‭.‬واقترحت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مؤخرا،‭ ‬تأجيل‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬المقررة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد‭ ‬جديد‭ ‬للانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬المبكرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد‭ ‬جديد‭ ‬للانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).