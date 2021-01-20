2021/01/20 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تغيير وشيك لجواز السفر العراقي بغداد – عبدالحسين غزال حددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، العاشر من تشرين أول المقبل موعدا جديدا للانتخابات المبكرة. وقال مصدر حكومي إن «مجلس الوزراء حدد العاشر من تشرين أول المقبل موعدا للانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران».
واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤخرا، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة […]
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واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤخرا، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد جديد للانتخابات العراقية المبكرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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