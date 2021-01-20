2021/01/20 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يفرح العراقي بما سمعه من وزير الداخلية عن نية الحكومة تغيير جوازات السفر بشكل كامل لتحتوي على تقنية الشريحة الالكترونية الخازنة للمعلومات والتي من الصعب تزويرها.والتبرير المعلن هو سيطرة تنظيم داعش على كمية كبيرة من جوازات السفر في خلال احتلاله لمدن كبيرة تمتد على ثلث مساحة البلد قبل أربع سنوات.وبغض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جواز السفر..والمغضوب عليهم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جواز السفر..والمغضوب عليهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).