2021/01/20 | 00:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يلقي خطاب الوداع: كنت اول رئيس لم يخض الحروب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/20 | 00:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يلقي خطاب الوداع: كنت اول رئيس لم يخض الحروب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يلقي خطاب الوداع: كنت اول رئيس لم يخض الحروب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).