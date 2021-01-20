ترامب يدعو الأميركيين الى “الصلاة” من أجل نجاح إدارة بايدن

2021/01/20 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – دعا الرئيس دونالد ترامب الأميركيين الثلاثاء، في كلمة لمناسبة انتهاء ولايته، الى “الصلاة” من أجل نجاح الادارة المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن.وقال الرئيس المنتهية ولايته بحسب مقتطفات من خطاب قال البيت الابيض إنه سيبث لاحقا، “هذا الاسبوع، سيتم تنصيب إدارة جديدة ونحن نصلي من أجل أن تنجح في ابقاء […]

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