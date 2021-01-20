حيازة الأجانب للسندات الأمريكية تتراجع للشهر الرابع على التوالي

2021/01/20 | 01:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: تراجعت حيازة الأجانب من السندات الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار اليابان في تقليص امتلاكها للديون.

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