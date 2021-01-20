العراق يواجه الكويت بغياب المحترفين وكاتانيتش يستدعي لاعباً جديداً

2021/01/20 | 01:28 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتانيتش مدرب منتخب العراق (الموقع الرسمي للاتحاد العراقي)

وجه مدرب منتخب العراق لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش الدعوة لـ23 لاعباً لخوض مباراة الكويت الودية، التي ستقام في السابع والعشرين من الشهر الحالي على ملعب البصرة الدولي، ضمن تحضيرات "أسود الرافدين" للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وخلت قائمة "أسود الرافدين" من اللاعبين المحترفين، لكون المباراة خارج أيام "فيفا"، فيما اقتصرت على لاعبي الدوري العراقي الممتاز، ودعوة لاعب جديد لأول مرة لصفوف المنتخب، وهو مراد محمد لاعب فريق الشرطة.

وضمت قائمة منتخب العراق كلاً من: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وميثم جبار وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم وحسن رائد وضرغام إسماعيل لخط الدفاع.

كما ضمت قائمة "أسود الرافدين"، أمجد عطوان وهمام طارق ومازن فياض وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وحسين علي وشيركو كريم وسجاد جاسم ومراد محمد لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين لخط الهجوم.

وسيسافرُ وفد منتخب العراق يوم السبت المقبل إلى محافظة البصرة، لبدء تحضيراتهِ قبل مواجهة الأزرق الكويتي، التي ستتزامن مع زيارة لجنة من الاتحاد الخليجي لكرة القدم، للاطلاع على المنشآت والمحافظة، قبل منح العراق حق استضافة بطولة "خليجي 25".

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