رواية (ماركس العراقي) ح2 - عباس علي العلي

2021/01/20 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي البذرة والطينفي محله المتهالك القديم وهو جزء من وقف مشيد عليه جامع ومحلات أخرى في وسط المدينة، يجلس عبد أبو عيون وهو يكتب للناس كل شيء في وقت كان الغالب من أهل مدينتي لا يجيدون القراءة والكتابة ولا فن مخاطبة الحكومة عبر عرائض منمقة، بدأ من تلك العرائض وانتهاء بالمكاتيب إلى ما يصطلح عليه الخصوم من اتفاقات وسنن أحيانا، كل ثروته الأدبية كانت تسخر للأبداع في تسطير الجمل وصياغة العبارات التي تص ......





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